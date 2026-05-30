فرق وزارة الطوارئ تواصل تعزيز إجراءات الاستجابة لارتفاع منسوب ‏نهر الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا
تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها للاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تعمل على استكمال تدعيم جسر العشارة، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تداعيات ارتفاع المياه.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن أعمال الفرق تتضمن رفع السواتر الترابية لحماية محطات زغير شامية وغرانيج وسفيرة ومحيميدة والميادين وشنان، إضافة إلى تدعيم السواتر لمنع وصول المياه إلى منازل المدنيين في حويجة صكر وغرانيج.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل النقاط الإسعافية الثلاث على امتداد السرير النهري، والتي تضم كل منها زورق إنقاذ وغطاساً مختصاً وسيارة إسعاف، عملها في نقل الحالات الإنسانية والطبية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات، وذلك بعد انقطاع الجسور نتيجة ارتفاع منسوب النهر.
وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على المرافق الحيوية، والمناطق السكنية، والأراضي الزراعية الواقعة على ضفتيه.