فرق وزارة الطوارئ تواصل تعزيز إجراءات الاستجابة لارتفاع منسوب ‏نهر الفرات في دير الزور

دير الزور-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها للاستجابة لارتفاع ‏منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تعمل على استكمال تدعيم ‏جسر العشارة، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تداعيات ارتفاع ‏المياه.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن أعمال الفرق تتضمن رفع ‏السواتر الترابية لحماية محطات زغير شامية وغرانيج وسفيرة ومحيميدة ‏والميادين وشنان، إضافة إلى تدعيم السواتر لمنع وصول المياه إلى منازل ‏المدنيين في حويجة صكر وغرانيج.‏





وبالتوازي مع ذلك، تواصل النقاط الإسعافية الثلاث على امتداد السرير النهري، والتي تضم كل منها زورق إنقاذ وغطاساً مختصاً ‏وسيارة ‏إسعاف، عملها في نقل الحالات ‏الإنسانية والطبية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات، وذلك بعد انقطاع ‏الجسور نتيجة ارتفاع منسوب النهر.‏

وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال الاستجابة ‌‏‌‏الطارئة ‏والتدخلات الميدانية في محافظتي دير الزور والرقة، لمواجهة ‌‏‌‏تداعيات ارتفاع ‏منسوب مياه نهر الفرات على المرافق الحيوية، والمناطق ‌‏‌‏السكنية، والأراضي ‏الزراعية الواقعة على ضفتيه.‏