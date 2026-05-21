علبي يقدّم للصليب الأحمر وثيقة انضمام سوريا لمبادرة تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

دمشق-سانا

سلّم مندوب سوريا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم الخميس، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وثيقة انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الخميس انضمام سوريا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، في خطوة تعكس التزام سوريا الجديدة بتعزيز انخراطها المسؤول والفاعل في المنظومة الدولية، وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.