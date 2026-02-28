وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإماراتي تضامن سوريا في وجه الهجمات الإيرانية

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم السبت اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زاید آل نهیان، تناول خلاله التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأكد الوزير الشيباني تضامن الجمهورية العربية السورية مع دولة الإمارات، وأدان بشدة الهجمات الإيرانية على أراضيها، مشدداً على وقوف سوريا إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة.

وكان الوزير الشيباني أجرى اتصالات دبلوماسية مكثّفة اليوم مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في المنطقة، لبحث مستجدات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في الدول التي تضررت جراء تبادل القصف الصاروخي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة، ودعم الأمن والاستقرار.

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كلّ من السعودية والإمارات و البحرين، وقطر، والكويت، والأردن، معربة عن تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات الغاشمة.