مفوضية حقوق الإنسان ترحب بخطوات سوريا في مجال مناهضة التعذيب

OHCHRlogo مفوضية حقوق الإنسان ترحب بخطوات سوريا في مجال مناهضة التعذيب

جنيف-سانا

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في منصة اكس: إن “هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وضمان المساءلة، وجبر الضرر للضحايا، وإعادة بناء الثقة”.

وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين عقدت في الـ 12 من الشهر الجاري، ورشة العمل الأولى لصياغة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب.

وجاءت تلك الورشة في سياق جهود الحكومة السورية لإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان بعد سنوات من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، حيث تعمل الدولة حالياً على مواءمة تشريعاتها ومؤسساتها مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات المساءلة ومنع التعذيب.

وزير المالية التركي يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
وزير الطوارئ: تم إدخال العائلات السورية التي كانت عالقة بمطار الملكة علياء براً عبر معبر نصيب
الداخلية توقف أحد أبرز تجار المخدرات اللبنانيين وتسلمه لبلاده
الرئيسان المصري واللبناني: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
وزير الإعلام يزور فعاليات قمة بريدج 2025 في أبو ظبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك