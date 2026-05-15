مفوضية حقوق الإنسان ترحب بخطوات سوريا في مجال مناهضة التعذيب

جنيف-سانا

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في منصة اكس: إن “هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وضمان المساءلة، وجبر الضرر للضحايا، وإعادة بناء الثقة”.

وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين عقدت في الـ 12 من الشهر الجاري، ورشة العمل الأولى لصياغة الإستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب.

وجاءت تلك الورشة في سياق جهود الحكومة السورية لإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان بعد سنوات من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، حيث تعمل الدولة حالياً على مواءمة تشريعاتها ومؤسساتها مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات المساءلة ومنع التعذيب.