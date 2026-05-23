وقفة لأهالي شمال السكة في الرقة ضد قرار تنظيمي.. والمحافظ يؤكد حفظ الحقوق واستمرار الحوار

الرقة-سانا

نظّم العشرات من أهالي حي شمال السكة في مدينة الرقة، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية على قرار تنظيم المنطقة.

وطالب المحتجون الذين تجمعوا عند دوار حزيمة شمال الرقة، بإلغاء قرار التنظيم ووقف عمليات الهدم، ودعوا لإيجاد حلول تحفظ حقوق السكان وتضمن استقرارهم.

وأكد محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، خلال اجتماع مع وفد من أهالي منطقة شمال السكة، أن المشروع المزمع تنفيذه في المنطقة يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والعمراني وتطوير البنية التحتية بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الأهالي.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة الرقة، أوضح سلامة أن المشروع لا يهدف لإزالة منازل الأهالي أو التضييق عليهم، وإنما إيجاد بيئة أكثر أماناً واستقراراً للأسر والأطفال بعد سنوات من المعاناة والإهمال، مؤكداً أنه لن يتم إخراج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب بشكل كامل.

وأشار المحافظ إلى أن حقوق الأهالي محفوظة بالكامل، وأن التعويض سيكون عبر شقق سكنية حديثة تضمن الاستقرار والكرامة لكل عائلة، وبيّن أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى مطالب الأهالي وآرائهم خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كرامة المواطنين واستقرارهم.

ويأتي مشروع تنظيم منطقة شمال السكة بمدينة الرقة ضمن خطة المحافظة لتحسين الواقع الخدمي وإعادة تنظيم عدد من المناطق، في إطار جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية، فيما يطالب سكان المنطقة الجهات الرسمية بفتح حوار مباشر مع الأهالي وإيجاد حلول تضمن حقوقهم وتحافظ على استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.

