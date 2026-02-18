وزير العدل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز جهود حماية الأطفال بسوريا

photo 2026 02 18 15 54 44 وزير العدل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز جهود حماية الأطفال بسوريا

دمشق-سانا

بحث وزير العدل مظهر الويس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك لشطب سوريا من اللائحة السوداء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

photo 2026 02 18 15 55 32 وزير العدل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز جهود حماية الأطفال بسوريا

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، دعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وتحسين أوضاعهم، وتطوير آليات الحماية ورفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

وكان مركز أنباء الأمم المتحدة نقل في ال 26 من الشهر الماضي عن فريزر، قولها في تقرير جديد قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان: “إنه للعام الثالث على التوالي، بلغت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياق الصراعات المسلحة مستويات غير مسبوقة في عام 2024، مع استمرار أنماط مماثلة مثيرة للقلق طوال عام 2025”.

photo 2026 02 18 15 55 30 وزير العدل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز جهود حماية الأطفال بسوريا

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تقديم صورة واقعية للإجراءات الوطنية المتخذة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت سوريا على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال منذ عام 2021 بسبب ممارسات قوات النظام البائد وجرائمه.

الرئيس الشرع يلتقي ملك إسبانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
مصر تجدد رفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة لسيادة سوريا
المنتدى السوري الفرنسي… آفاق جديدة نحو شراكات استثمارية واعدة
أردوغان: سوريا القوية التي تحقق وحدتها وتحافظ على أراضيها ستقدم إسهامات مميزة لمحيطها وللعالم
الإسكوا تطلق من دمشق دورة جديدة لتعزيز التكامل في النقل العربي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك