وزير العدل يبحث مع مسؤولة أممية تعزيز جهود حماية الأطفال بسوريا

دمشق-سانا

بحث وزير العدل مظهر الويس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك لشطب سوريا من اللائحة السوداء لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

وتناول اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، دعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال وتحسين أوضاعهم، وتطوير آليات الحماية ورفع مستوى التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.

وكان مركز أنباء الأمم المتحدة نقل في ال 26 من الشهر الماضي عن فريزر، قولها في تقرير جديد قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان: “إنه للعام الثالث على التوالي، بلغت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سياق الصراعات المسلحة مستويات غير مسبوقة في عام 2024، مع استمرار أنماط مماثلة مثيرة للقلق طوال عام 2025”.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تقديم صورة واقعية للإجراءات الوطنية المتخذة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت سوريا على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال منذ عام 2021 بسبب ممارسات قوات النظام البائد وجرائمه.