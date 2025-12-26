فرنسا تدين التفجير الإرهابي في حمص وتؤكد أنه يستهدف زعزعة استقرار سوريا

باريس-سانا

أدانت فرنسا بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة حمص، مؤكدة أنه جزء من استراتيجية متعمدة لزعزعة استقرار سوريا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم: “إن هذا العمل الإرهابي الدنيء يأتي على غرار الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق حزيران الماضي، في إطار استراتيجية متعمدة تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا”.

وأضافت: “تستنكر فرنسا هذه الاعتداءات التي تسعى إلى نشر الرعب وتقويض الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في إطار سوريا موحدة ومتعددة، كما تعبر عن تضامنها مع أسر الضحايا وذويهم ومع الشعب السوري بأسره”.

وأكدت الخارجية أن فرنسا تجدد التزامها الثابت بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، ومواصلتها العمل ضد الإرهاب في سوريا إلى جانب شركائها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فضلاً عن دعمها المستمر لمسار الانتقال السياسي.

وأثار التفجير الإرهابي الذي أدى إلى ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، حيث أكدت العديد من الدول تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب.