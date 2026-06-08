اكتشاف نوع جديد من العناكب في الإكوادور يتخذ شكل الفطر للتخفي

كيتو-سانا

أعلن علماء من جامعة هارفارد الأمريكية عن رصد نوع جديد من العناكب في غابات الإكوادور يتميز بقدرته على التشبه بالفطر، للتخفي عن المفترسات وأثناء اصطياد فرائسه.

وذكر موقع “سايتك ديلي” المتخصص في العلوم والتكنولوجيا أمس الأحد، أن الباحثين اكتشفوا هذا النوع خلال مسح ليلي في ممر يانغاناتس-سانغاي البيئي الواقع في شرق الإكوادور، بين جبال الأنديز ومنطقة الأمازون.

وأوضح العلماء أن أبرز ما يميز هذا الاكتشاف هو أن العنكبوت يقلد فطراً طفيلياً يصيب العناكب الأخرى، وهي ظاهرة لم تُسجل سابقاً في عالم العناكب، حيث يساعد هذا التشابه على حمايته من المفترسات وتمكينه من مباغتة فرائسه.

وبحسب الباحثين، فإن العنكبوت الذي أُطلق عليه اسم “تاكزانوسكيا واسكا” يمتلك نتوءات طويلة على بطنه تشبه نمو الفطر، إضافة إلى لون شاحب يجعله متطابقاً بصرياً مع الفطر الطفيلي المعروف باسم “جيبيلولا”.

ويُلاحظ أن هذا العنكبوت يبقى ساكناً لفترات طويلة على السطح السفلي للأوراق في المواضع التي ينمو فيها الفطر عادة، ما يجعله غير مرئي تقريباً للمفترسات والحشرات المارة.

وأشار العلماء إلى أن بعض أنواع العناكب معروفة بقدرتها على تقليد النمل أو الحشرات الأخرى، إلا أن تقليد الفطر الطفيلي يُعد سلوكاً جديداً وغير موثق سابقاً.

وتقع منطقة الاكتشاف في الإكوادور، التي تُعد من أغنى مناطق العالم بالتنوع البيولوجي، حيث لا يزال عدد كبير من أنواعها غير مكتشف حتى الآن.