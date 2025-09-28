جولة ميدانية على أفران دمشق لمتابعة واقع إنتاج وتوزيع الخبز
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في القنيطرة تستقبل طلبات الترشح المقدمة
حملة “النظافة ثقافة” تجمع الفرق التطوعية والمجتمعية لتنظيف جزيرة أرواد
“شهداء الفرات” ماراثون للسباحة بمشاركة كبيرة من جميع الفئات
استمرار العمل لإعادة تأهيل خط التوتر 66 الواصل بين محطتي كهرباء درعا والعجمي
مشاركة كبيرة وأجواء حماسية في ماراثون اللاذقية احتفاء بيوم السياحة العالمي
افتتاح معرض “سيريا بيلد” الدولي للبناء رسمياً في مدينة المعارض بريف دمشق
افتتاح قلعة حلب في اليوم العالمي للسياحة
