صورة للصاروخ الذي سقط بريف القنيطرة جراء القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل تاريخ النشر: 2026/06/08 1:08 مساءً اخر تحديث: 2026/06/08 1:38 مساءً قائمة الصور 1/1 لجنة طوارئ دير الزور تشق ممراً مائياً في الجسر الترابي لتخفيف ضغط المياه بعد ارتفاع منسوبها مراسل سانا في درعا: بدء توافد الأهالي إلى ساحة البانوراما للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية المباركة إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق قطر والسعودية تؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في وقفة عيد الأضحى.. مدينة عفرين في حلب تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إيرانالقنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إعادة جدولة رحلتين لعودة الحجاج السوريين وتحويل وجهتهما إلى مطار الملكة علياء يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 3 تسليم جرارات خدمية لخمس بلديات في مناطق مختلفة من محافظة حماة يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 تحديث جديد في “جيميني” يربطه مباشرة بجهات اتصال غوغل يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026 ترحيل الأنقاض من مدينة القصير بريف حمص لفتح الطرقات وتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم يونيو 8, 2026 يونيو 8, 2026