المبعوثة البريطانية إلى سوريا ترحّب باعتقال المجرم أمجد يوسف وتشدد على أهمية المساءلة

لندن-سانا

رحبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو باعتقال المجرم أمجد يوسف وبدء الإجراءات القانونية ضد رموز النظام البائد.

وأكدت سنو عبر منصة (X) أن المساءلة جزء أساسي من عملية العدالة الانتقالية في سوريا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الجمعة إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بتنفيذ مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013 والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، ووثّقتها لاحقاً تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب وحشيتها.

وانعقدت أمس أول جلسة علنية لمحاكمة كبار رموز النظام البائد، وكانت مخصصة لمحاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك في القصر العدلي بدمشق.