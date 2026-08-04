افتتاح مهرجان صيف سوريا 2026 في حديقة العروبة باللاذقية بحضور رسمي وشعبي

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لقطات من وصول أفواج الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات
بدء توافد الطالبات من حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي بمدينة إدلب استعداداً لحفل التكريم
في يومه التاسع.. معرض دمشق الدولي للكتاب يثبت حضوره كجسر للحوار بين القرّاء والمبدعين
مدينة طرطوس تستعيد رونقها.. أمان واستقرار بعد التحرير
من التجهيزات الأمنية واستعدادات الفرق الطبية في ساحة الأمويين قبل بدء الاحتفال بتحرير سوريا
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