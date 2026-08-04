افتتاح مهرجان صيف سوريا 2026 في حديقة العروبة باللاذقية بحضور رسمي وشعبي تاريخ النشر: 2026/08/04 10:43 مساءً اخر تحديث: 2026/08/04 10:43 مساءً قائمة الصور 1/5 لقطات من وصول أفواج الحجاج السوريين إلى صعيد عرفات بدء توافد الطالبات من حفظة القرآن الكريم إلى الملعب البلدي بمدينة إدلب استعداداً لحفل التكريم في يومه التاسع.. معرض دمشق الدولي للكتاب يثبت حضوره كجسر للحوار بين القرّاء والمبدعين مدينة طرطوس تستعيد رونقها.. أمان واستقرار بعد التحرير من التجهيزات الأمنية واستعدادات الفرق الطبية في ساحة الأمويين قبل بدء الاحتفال بتحرير سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةحديقة العروبة باللاذقيةمهرجان صيف سوريا 2026 مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزارة الزراعة وهيئة المنافذ تتفقان على منصة إلكترونية لتسهيل الصادرات ولجنة لدراسة القوانين أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 الصين تؤكد مواصلة دعم الدول الإفريقية لمكافحة تفشي فيروس إيبولا أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 من أمثال الأجداد إلى ملف دولي.. مهرجان دمشق يوثق التراث الشفهي السوري لتقديمه لليونسكو أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026 الرئيس الشرع يستقبل مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق أغسطس 4, 2026 أغسطس 4, 2026