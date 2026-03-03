وزير الطوارئ وإدارة الكوارث يجري جولة ميدانية في منفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق

افتتاح المركز الصحي في اللطامنة بريف حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
مروحيات الجيش العربي السوري تتابع عمليات إخماد الحرائق في وداي بركة بمنطقة قسطل معاف بريف اللاذقية الشمالي
إقبال ملحوظ لأهالي دمشق على شراء الحلويات هذا العيد مقارنة بالأعوام السابقة
جمعية “سامز” تنفذ دورة تدريبية لتعزيز رعاية حديثي الولادة في اللاذقية
التعليم العالي و”آيركس” يبحثان تعزيز التعاون والربط بين الجامعات السورية والأردنية
