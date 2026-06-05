انطلاق موسم حصاد الشعير في مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة تاريخ النشر: 2026/06/05 3:07 مساءً اخر تحديث: 2026/06/05 3:07 مساءً قائمة الصور 1/3 عنجراني: محافظا الحسكة والرقة سينضمان قريباً لاجتماع المحافظين لخدمة كامل التراب السوري في ذكراها الرابعة عشرة، ثورة الشعب السوري انتصرت… حشود الأهالي تكتب حكاية الصبر في إدلب بهدف تقييم واقع مضخة المياه .. فريق من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يزور محطة العرشاني بريف إدلب الغربي. وقفة شعبية في مدينة مصياف تضامناً مع أهالي شهداء درعا، وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية لقطات تجمع الرئيس الشرع والوزير الشيباني ومسؤولين بريطانيين أمام مبنى البرلمان في لندن صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةحصاد الشعيرمدينة رأس العين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 انطلاق موسم حصاد الشعير في مدينة رأس العين شمال محافظة الحسكة يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 وزارة الطوارئ تواصل استجابتها الإنسانية في الرقة إثر ارتفاع منسوب الفرات يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 انفجار زورق مسيّر في ميناء كونستانتا الروماني يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026 “الفاو”: تراجع طفيف لأسعار الغذاء العالمية خلال أيار يونيو 5, 2026 يونيو 5, 2026