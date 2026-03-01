لقطات من أسواق دوما بريف دمشق قُبيل موعد الإفطار

مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بإدلب تقوم بفتح الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج في منطقة صلوة
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من كانون الأول 2025
التجهيزات الأخيرة قبل إطلاق حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق
في خطوة نحو تحسين كفاءة العمل وجودته.. إجراء تقييم للموظفين السابقين من أجل معرفة خبراتهم وقدراتهم في القصر البلدي بحلب
إدارة منطقة عفرين في ريف حلب تطلق حملة ميدانية واسعة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار
