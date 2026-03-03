من عمل فرق وزارة الطوارئ بمنفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق أثناء استقبال المواطنين السوريين

قائمة الصور 1/5
هكذا بدت حدائق الألعاب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية
المهندس البشير يتفقد سير العملية الامتحانية في كليات ومعاهد جامعة إدلب
حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم
لقطات من مزارع الرستن بريف حمص الشمالي مع بداية فصل الربيع
مؤسسة الدفاع المدني تبدأ بتركيب جسور خاصة بالمشاة على أوتوستراد سرمدا – إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك