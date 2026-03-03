من عمل فرق وزارة الطوارئ بمنفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق أثناء استقبال المواطنين السوريين تاريخ النشر: 2026/03/03 4:42 صباحًا اخر تحديث: 2026/03/03 4:42 صباحًا قائمة الصور 1/5 هكذا بدت حدائق الألعاب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية المهندس البشير يتفقد سير العملية الامتحانية في كليات ومعاهد جامعة إدلب حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم لقطات من مزارع الرستن بريف حمص الشمالي مع بداية فصل الربيع مؤسسة الدفاع المدني تبدأ بتركيب جسور خاصة بالمشاة على أوتوستراد سرمدا – إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:منفذ جديدة يابوسوزارة الطوارئ السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة دول بالشرق الأوسط فوراً مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 إفطار جماعي لـ 400 طفل يتيم في بلدة الشجرة بريف درعا مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات لتعزيز منظومة التعليم وصون حقوق الطلبة في سوريا مارس 3, 2026 مارس 3, 2026 5 من عمل فرق وزارة الطوارئ بمنفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق أثناء استقبال المواطنين السوريين مارس 3, 2026 مارس 3, 2026