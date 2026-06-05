حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد

٢٠٢٦٠٦٠٥ ١٤٢٢٤١ حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد

حلب-سانا‏

تتواصل أعمال حصاد القمح في ريف حلب الجنوبي، وسط حركة نشطة ‌‏للحصادات في الحقول الزراعية، حيث يعمل المزارعون على جمع ‌‏المحصول ونقله إلى مراكز الاستلام في موسم يُعوَّل عليه لتعزيز الإنتاج ‌‏الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر العاملة في هذا القطاع.‏

وأوضح رئيس دائرة جبل سمعان في مديرية الزراعة بحلب، المهندس عبد ‌‏الرزاق الطالب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الموسم الحالي ‌‏شهد إنتاجاً جيداً لمحصولي القمح والشعير بفضل الهطولات المطرية ‌‏الوفيرة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع عمليات الحصاد وتمنح وثائق ‌‏المنشأ للمزارعين لتسهيل تسويق محاصيلهم إلى مراكز استلام الحبوب.‏

ولفت الطالب إلى أن مديرية الزراعة نسّقت مع مديرية الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث والإدارات المحلية في ريف حلب لمراقبة الحرائق والتدخل السريع ‌‏لإخمادها حفاظاً على المحاصيل الزراعية، معرباً عن أمله بأن يشكل الموسم ‌‏الحالي خطوة إيجابية في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج.‏

ولفت المزارع بكري الحسن من قرية البوابية إلى أن عدداً كبيراً من ‌‏المزارعين عادوا لاستثمار أراضيهم بعد سنوات من النزوح والصعوبات، ‌‏مشيراً إلى تحديات يواجهونها، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات ‌‏الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بالنفقات التي تكبدونها خلال ‌‏الموسم الزراعي.‏

ويعد القمح من المحاصيل الإستراتيجية في محافظة حلب، حيث تشكل مواسم ‏الحصاد محطة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز النشاط الاقتصادي في ‏المناطق الريفية.‏

٢٠٢٦٠٦٠٥ ١٤٢٣٠٢ حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
٢٠٢٦٠٦٠٥ ١٤٤٩٥٠ حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
٢٠٢٦٠٦٠٥ ١٤٥٠٣٢ حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
٢٠٢٦٠٦٠٥ ١٤٥٣١٠ حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
DJI 20260601215641 0010 D حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
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DJI 20260601220007 0022 D حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
DJI 20260601220056 0025 D حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
DJI 20260601220324 0031 D حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
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