حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد

حلب-سانا‏

تتواصل أعمال حصاد القمح في ريف حلب الجنوبي، وسط حركة نشطة ‌‏للحصادات في الحقول الزراعية، حيث يعمل المزارعون على جمع ‌‏المحصول ونقله إلى مراكز الاستلام في موسم يُعوَّل عليه لتعزيز الإنتاج ‌‏الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر العاملة في هذا القطاع.‏

وأوضح رئيس دائرة جبل سمعان في مديرية الزراعة بحلب، المهندس عبد ‌‏الرزاق الطالب، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الموسم الحالي ‌‏شهد إنتاجاً جيداً لمحصولي القمح والشعير بفضل الهطولات المطرية ‌‏الوفيرة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تتابع عمليات الحصاد وتمنح وثائق ‌‏المنشأ للمزارعين لتسهيل تسويق محاصيلهم إلى مراكز استلام الحبوب.‏

ولفت الطالب إلى أن مديرية الزراعة نسّقت مع مديرية الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث والإدارات المحلية في ريف حلب لمراقبة الحرائق والتدخل السريع ‌‏لإخمادها حفاظاً على المحاصيل الزراعية، معرباً عن أمله بأن يشكل الموسم ‌‏الحالي خطوة إيجابية في دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج.‏

ولفت المزارع بكري الحسن من قرية البوابية إلى أن عدداً كبيراً من ‌‏المزارعين عادوا لاستثمار أراضيهم بعد سنوات من النزوح والصعوبات، ‌‏مشيراً إلى تحديات يواجهونها، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات ‌‏الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بالنفقات التي تكبدونها خلال ‌‏الموسم الزراعي.‏

ويعد القمح من المحاصيل الإستراتيجية في محافظة حلب، حيث تشكل مواسم ‏الحصاد محطة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز النشاط الاقتصادي في ‏المناطق الريفية.‏