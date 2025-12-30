انتشار أمني في اللاذقية بعد دخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ منذ 10 دقائق قائمة الصور 1/9 احتفالات أهالي حلب في ساحة سعد الله الجابري بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت باستاد حلب الدولي إثر الحريق المفتعل الذي اندلع قبل أيام قوات الأمن الداخلي تنتشر في بلدة المزرعة بريف السويداء لفض الاشتباكات وحماية المدنيين وممتلكاتهم جلسة حوارية لعدد من المنظمات السورية في ألمانيا تناولت سبل دعم مشاريع إعادة إعمار سوريا أفواج الهندسة في وزارة الدفاع تواصل العمل على إزالة الألغام في جبل التركمان بريف اللاذقية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللاذقيةانتشار أمنيدواري الزراعة وهارون مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك محافظ اللاذقية يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد سامي الشغري منذ دقيقتان بدعم من “سامز” افتتاح شعبة السكتة الدماغية في المشفى الوطني بطرطوس منذ 3 دقائق 9 انتشار أمني في اللاذقية بعد دخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ منذ 10 دقائق إنجاز مشروع إنارة بالطاقة الشمسية في منطقة الحولة بريف حمص منذ 16 دقيقة