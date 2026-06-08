إسرائيل تجدد فرض قيود مشددة على تغطية الصحفيين للأحداث



القدس المحتلة-سانا



جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض قيود مشددة على تغطية التصعيد الأخير بينها وبين إيران، بهدف عدم نشر أي معلومات متعلقة بسقوط الصواريخ عليها.



وذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، أن الرقابة العسكرية وزعت تعميماً على الصحفيين يقضي بالتزامهم بالإرشادات المتعلقة بتغطية الأحداث المتعلقة بسقوط الصواريخ الإيرانية، ومنع الإفصاح عن العدد الدقيق للصواريخ، أو التصريح عن صواريخ تم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.



كما طلبت الرقابة عدم نشر “أي معلومات عن سقوط صواريخ في مواقع عسكرية أو استراتيجية، أو في البحر”، إضافة إلى عدم نشر “أي فيديوهات تُظهر صواريخ اعتراضية تصيب أهدافاً”.



وتعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الرقابة المشددة على تغطية المواجهات التي تخوضها على أكثر من جبهة في المنطقة من خلال منع تداول المرئيات المتعلقة بمواقع سقوط الصواريخ والمسيرات على المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية.



وشنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، هجوماً استهدف عدة مدن إيرانية، وذلك بعد ساعات من قصف إيراني بعدد ‏من الصواريخ استهدف “إسرائيل”، في حين دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى وقف إطلاق الصواريخ ‏والعودة إلى طاولة المحادثات.‏

