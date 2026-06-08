بعد عقود من أفلام الفضاء… سبيلبرغ يراهن على «يوم الكشف» لاستعادة سحر الخيال العلمي

واشنطن-سانا

يستعد المخرج والمنتج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ لطرح فيلمه الجديد «يوم الكشف» (Disclosure Day) في الـ 11 من حزيران الجاري، في عمل يُعدّ الفيلم الروائي الطويل رقم 40 في مسيرته السينمائية، التي امتدت عبر عقود من الإنتاج والإخراج، وشملت أيضاً أعمالاً تلفزيونية وقصيرة قبل انطلاقته في عالم السينما.

وبحسب تقرير حديث لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بعنوان “ستيفن سبيلبرغ عن إيمانه بوجود حياةٍ فضائية، ومستقبل السينما، وقوة التعاطف” يمثل الفيلم الجديد عودة مباشرة لسبيلبرغ إلى ثيمته الأثيرة المرتبطة بغزو الفضاء للأرض، وهي السمة التي طبعت عدداً كبيراً من أعماله منذ سبعينيات القرن الماضي، بدءاً من «لقاءات قريبة من النوع الثالث» وصولاً إلى «حرب العوالم» و«ذكاء اصطناعي».

ويأتي «يوم الكشف» بوصفه امتداداً طبيعياً لمسار طويل من الاشتغال على الخيال العلمي داخل سينما سبيلبرغ، الذي سبق أن قدّم أول أفلامه المعروضة سينمائياً «مبارزة» (Duel) عام 1971، قبل أن يرسّخ حضوره لاحقاً بأعمال بارزة مثل «جوز» و«غزاة الفلك المفقودة»، وصولاً إلى محطات مفصلية في مسيرته.

الأحداث والقصة

تدور أحداث الفيلم، بحسب الموقع الرسمي للفيلم، حول ظهور خلل غامض خلال بث مباشر لمذيعة أخبار جوية، حيث تبدأ في التصرف بشكل غير طبيعي، وكأنها تحت تأثير قوة خارجية، ما يثير شكوكاً حول احتمال وجود تدخل من كائنات غير بشرية، ومع تصاعد الأحداث، تبدأ الحكومات والقوى الكبرى بمحاولة التستر على الحقيقة، بينما تحاول بعض الشخصيات كشف ما يحدث للعالم.

القصة تستكشف فكرة “الإفصاح الكبير” أو لحظة إدراك البشرية أنها ليست وحدها في الكون، وما يترتب على ذلك من صراع بين الحقيقة والخوف والسلطة، ويتميز الفيلم بطابع درامي تشويقي يدمج بين العلم والسياسة والبعد الإنساني.

طاقم العمل والتخصص الفني

الفيلم من إنتاج شركتي Amblin Entertainment وUniversal Pictures، ويعتمد وفق ما جاء على الموقع الرسمي للشركتين على سيناريو من كتابة ديفيد كويب، بينما جاءت القصة الأصلية من سبيلبرغ نفسه، ويُصنَّف الفيلم ضمن تخصص الخيال العلمي الممزوج بالإثارة والغموض السياسي.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، أبرزهم إميلي بلانت التي تؤدي دور “مارغريت فيرشهيلد”، وهي مذيعة أرصاد جوية تواجه حدثاً غامضاً يغيّر حياتها، ويشاركها البطولة جوش أوكونور بدور خبير أمن سيبراني، وكولين فيرث في دور إداري تنفيذي في شركة قوية، إضافةً إلى إيف هيوسون، وكولمان دومينغو، وغيرهم من الممثلين.

وطاقم العمل خلف الكاميرا يضم أيضاً أسماء كبيرة مثل المصور السينمائي يانوش كامينسكي، والموسيقي الأسطوري جون ويليامز الذي يشارك في تأليف الموسيقا التصويرية، ما يعزز الطابع السينمائي الضخم للفيلم، ويُعد هذا العمل استمراراً لتعاون سبيلبرغ مع نخبة من كبار الفنانين في صناعة السينما العالمية.

خلفية الإنتاج والنجاح المتوقع

تم تصوير الفيلم في عدة مواقع داخل الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2025، ويُعد من أضخم إنتاجات شركة Universal Pictures لعام 2026، ومن المتوقع أن يُعرض في الـ 11 من حزيران 2026 في صالات السينما العالمية.

ويحظى الفيلم باهتمام إعلامي كبير بسبب عودة سبيلبرغ إلى أفلام الخيال العلمي، إضافة إلى التعاون مع الممثلين الكبار والميزانية الضخمة.

كما أن النقاد والجمهور يتوقعون له نجاحاً كبيراً بسبب موضوعه المرتبط بالذكاء الاصطناعي والكائنات الفضائية والجدل حول الحقيقة المخفية، ما يجعله أحد أكثر الأفلام انتظاراً في العام.

ويبدو «يوم الكشف» استمراراً مباشراً للإرث السينمائي لسبيلبرغ، الذي جعل منه أحد أبرز صناع أفلام الخيال العلمي في تاريخ هوليوود، عبر مزيج يجمع بين التشويق والبعد الإنساني والتقنيات البصرية المتقدمة.