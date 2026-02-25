من آثار الدمار الذي طال السوق المقبي وحي العرضي في مدينة دير الزور جراء قصف النظام البائد

ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا بريف دمشق
جهود كبيرة يبذلها عمال مجلس مدينة اللاذقية لإصلاح وإعادة تأهيل عدد من الطرقات داخل المدينة
عودة الحياة إلى حي الأشرفية في حلب بعد تأمين المنطقة من قبل قوى الأمن الداخلي
وصول المرضى والمصابين من مشفى حلب للأمراض الداخلية إلى مشفى الرازي بعد استهدافه من تنظيم قسد
لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وفد عن القبائل والعشائر العربية في سوريا
