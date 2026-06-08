حالة طارئة في مدينة أوتسونوميا اليابانية.. دب يتجول بين المدارس والأسواق ويعطل الحياة العامة

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية في مدينة أوتسونوميا إغلاق نحو 94 مدرسة، في إجراء احترازي، بعد رصد دب تجول في عدد من الأحياء السكنية ومرافق عامة، ما أدى إلى حالة استنفار واسعة في المدينة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة Daily Express البريطانية اليوم الإثنين، فإن الحادثة بدأت أول أمس بظهور الدب لأول مرة، حيث شوهد في أحد الأحياء شمال العاصمة طوكيو، قبل أن يتبين لاحقاً أنه تنقل بين مناطق سكنية ومركز تجاري ومتنزهات وعدد من المدارس، في سلسلة تحركات غير معتادة أثارت قلق السكان.

وبحسب المصادر، تتابعت بلاغات السكان حول ظهور الحيوان في مواقع متعددة، ما دفع السلطات إلى نشر فرق مراقبة ومطاردته، في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع اقترابه من التجمعات البشرية، وخاصة بعد وصوله إلى محيط مدارس ومرافق تعليمية.

وتواصل السلطات المحلية متابعة الوضع، وسط دعوات للسكان إلى توخي الحذر وتجنب التنقل في المناطق القريبة من مواقع رصد الحيوان، إلى حين انتهاء عمليات التمشيط.

وشهدت اليابان في السنوات الأخيرة تزايداً في حالات اقتراب الدببة من المناطق الحضرية، غير أن هذه الحادثة لافتة لكون الحيوان تنقل بين عدة مواقع خلال فترة قصيرة، ما استدعى إجراءات واسعة شملت إغلاق المدارس، وتعزيز الإجراءات الأمنية.