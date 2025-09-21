بعد نزوح دام لأكثر من سبع سنوات.. أهالي قرية الناجية في إدلب يعودون إلى منازلهم

مستشفى حلب الجامعي يواصل تقديم خدماته للأهالي في المدينة
صلاة عيد الأضحى المبارك في المعلب البلدي بمدينة أريحا في ريف إدلب
لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب
فوز نادي أمية على نادي تفتناز ودياً بأربعة أهداف لهدفين على ملعب إدلب البلدي
قائد شرطة إدلب المقدم ماهر هلال يفتتح ناحيتي أبو الظهور والتمانعة في ريف المحافظة بعد عودة عدد من العائلات إليهما
