الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس

لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين
مسير لعناصر الأمن العام في ساحة العاصي بمدينة حماة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك
الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد
وقفة في ساحة الحجاز بدمشق للمطالبة بكشف مصير المفقودين
ساحة السبع بحرات في إدلب تشهد فجراً جديداً.. أول احتفال بذكرى الثورة السورية بعد الانتصار
