الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس منذ 16 دقيقة قائمة الصور 1/4 لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين مسير لعناصر الأمن العام في ساحة العاصي بمدينة حماة بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك الدفاع المدني السوري يخمد حرائق دير ماما بالحفة ويبدأ بعمليات التبريد وقفة في ساحة الحجاز بدمشق للمطالبة بكشف مصير المفقودين ساحة السبع بحرات في إدلب تشهد فجراً جديداً.. أول احتفال بذكرى الثورة السورية بعد الانتصار الوسوم:الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس منذ 16 دقيقة وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الشاملة لمعرض دمشق الدولي منذ 20 دقيقة تركيب محولات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في محكان بريف دير الزور الشرقي منذ 35 دقيقة معرض دمشق الدولي… منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وبناء الثقة المالية منذ 38 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: