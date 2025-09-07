لقطات من جبل الزاوية في إدلب لمراحل خسوف القمر فوق سوريا

وادي النصارى بريف حمص… أرض الكنوز الطبيعية والمعالم الخالدة
الحياة تعود إلى طبيعتها في ريف اللاذقية بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد وانتشار قوى الأمن العام
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب، تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة
من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب
بعد بسط الأمن والاستقرار.. الحياة تعود إلى شوارع مدينة اللاذقية والمؤسسات الخدمية تستأنف عملها
