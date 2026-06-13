اتحاد ألعاب القوى يقيم دورة تدريب وتحكيم في حماة لتأهيل الكوادر الفنية‎ ‎

حماة-سانا
انطلقت دورة تدريب وتحكيم ألعاب القوى للدرجة الثالثة في محافظة حماة اليوم السبت، بمشاركة 40 دارساً، في إطار تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية وتطوير مستوى اللعبة في المحافظة.
وأوضح أمين سر الاتحاد عمر الخضر في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة التي تستمر أربعة أيام، تتضمن محاضرات نظرية وعملية حول مسابقات الميدان والمضمار والتحكيم، إضافة إلى اختبار عملي يمنح الناجحون فيه شهادات تحكيمية.
وتشمل الدورة محاضرات عن أسس التدريب وبناء اللياقة البدنية، وأخرى تطبيقية حول ألعاب قوى الأطفال ومسابقات الرمي والحواجز بمشاركة نخبة من مدربي سوريا.
وأشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى في حماة نصر كردي إلى أن الدورة تأتي استكمالاً لجهود الاتحاد في صقل مهارات المدربين وتأهيل كوادر جديدة، بما ينعكس على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة في المحافظة.
ويحاضر بالدورة التي تقام في مديرية الرياضة والشباب في حماة، نخبة من الخبرات التدريبية بألعاب القوى.