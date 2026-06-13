اتحاد ألعاب القوى يقيم دورة تدريب وتحكيم في حماة لتأهيل الكوادر الفنية‎ ‎

حماة-سانا‎ ‎

انطلقت دورة تدريب وتحكيم ألعاب القوى للدرجة الثالثة في محافظة حماة اليوم السبت، ‏بمشاركة 40 دارساً، في إطار تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية وتطوير مستوى اللعبة في ‏المحافظة‎.‎

وأوضح أمين سر الاتحاد عمر الخضر في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة التي تستمر ‏أربعة أيام، تتضمن محاضرات نظرية وعملية حول مسابقات الميدان والمضمار والتحكيم، ‏إضافة إلى اختبار عملي يمنح الناجحون فيه شهادات تحكيمية‎.‎

وتشمل الدورة محاضرات عن أسس التدريب وبناء اللياقة البدنية، وأخرى تطبيقية حول ألعاب قوى الأطفال ومسابقات الرمي والحواجز بمشاركة نخبة من مدربي سوريا‎.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى في حماة نصر كردي إلى أن الدورة تأتي ‏استكمالاً لجهود الاتحاد في صقل مهارات المدربين وتأهيل كوادر جديدة، بما ينعكس على ‏توسيع قاعدة ممارسة اللعبة في المحافظة‎.‎

ويحاضر بالدورة التي تقام في مديرية الرياضة والشباب في حماة، نخبة من الخبرات ‏التدريبية بألعاب القوى.