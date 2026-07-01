بينهم معتقلون ومصابو حرب.. تفاصيل قائمة الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب

دمشق-سانا‏

تضمن الثلث المكمّل لأعضاء مجلس الشعب، المعيّن من قبل رئيس الجمهورية العربية ‌‏السورية أحمد الشرع، وفقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، والذي أُعلن عنه اليوم ‌‏الأربعاء، تمثيلاً لمختلف المحافظات السورية، وشرائح المجتمع، والكفاءات الوطنية، ‌‏والأعيان، والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إصابات الحرب، والمعتقلين ‌‏السابقين، إلى جانب تنوع في المؤهلات العلمية والاختصاصات، بما يعكس شمولية ‏التمثيل ‏داخل المجلس.‏

وضم الثلث المكمّل، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الدكتور ‌‏محمد طه الأحمد، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الشعب، 55 رجلاً و15 امرأة، ‌‏من بينهم، خمسة أعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة إصابات خلال سنوات ‌‏الثورة السورية، و13 معتقلاً سابقاً في سجون النظام، و47 عضواً من الكفاءات، و23 ‌‏عضواً من الأعيان.

كما ضم 17 عضواً حائزاً على الثانوية العامة، وأربعة أعضاء ‌‏حائزين على شهادة معهد، وعضوين حائزين على شهادة دبلوم، و18 عضواً حائزاً ‏على ‏الإجازة والبكالوريوس، و12 عضواً حائزاً على درجة الماجستير، و17 عضواً ‏حائزاً ‏على درجة الدكتوراه، علماً أن عضو المجلس الواحد، قد يجمع أكثر من صفة ‏مما تم ‏ذكره آنفاً.‏



وحسب التوزع الجغرافي تضمن الثلث المكمّل، خمسة أعضاء عن محافظة إدلب، وسبعة ‌‏أعضاء عن الحسكة، وثلاثة أعضاء عن الرقة، وعضوين عن القنيطرة، وأربعة أعضاء ‌‏عن اللاذقية، و14 عضواً عن حلب، وخمسة أعضاء عن حماة، وستة أعضاء عن ‌‏حمص، وأربعة أعضاء عن درعا، وخمسة أعضاء عن دمشق، وستة أعضاء عن دير ‌‏الزور، وخمسة أعضاء عن ريف دمشق، وعضوين عن طرطوس، وعضوين عن ‌‏السويداء.‏

كما تضمن الثلث المكمّل أربعة أعضاء حقوقيين، وسبعة أعضاء من القطاع الطبي، ‌‏وخمسة أعضاء من المهندسين، وخمسة أعضاء من التربويين، وأربعة أعضاء من رجال ‌‏الدين، وستة أعضاء من رجال الأعمال، وكاتباً واحداً، و15 سياسياً وناشطاً، و13 ‌‏أكاديمياً، وخمسة اقتصاديين وإداريين، وأربعة أعضاء من اختصاصات أخرى.‏

تمثيل جميع شرائح المجتمع السوري

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في تصريح لـ سانا، أن الثلث المكمّل ضم ‌‏جميع شرائح المجتمع السوري بحسب التخصصات، بمن فيهم القانونيون والمهندسون ‌‏والأطباء والوجهاء والأعيان، مع التركيز على تمثيل المرأة، إضافة إلى تمثيل ذوي ‌‏الشهداء، والناجين من المعتقلات، والناجين من المجازر الكيماوية ممن عانوا من إجرام ‌‏النظام البائد، مشيراً إلى أن الثلث المكمّل ضم أيضاً كفاءات وطنية كان لها دور بارز في ‌‏الثورة السورية وإسقاط النظام، إلى جانب تمثيل شريحة من السياسيين والأدباء.‏

ولفت الدكتور الأحمد إلى أنه تم التركيز في اختيار الثلث المكمّل على الكفاءات والتنوع ‌‏في التخصصات، بما يعزز دور المجلس في دعم عمل السلطتين التنفيذية والقضائية ‌‏والإسهام في بناء المؤسسات السورية، موضحاً أن المجلس سيركز خلال المرحلة المقبلة ‌‏على دوره التشريعي في إقرار القوانين والأنظمة والمصادقة عليها.‏

وبيّن الأحمد أن أولويات مجلس الشعب في دوره التشريعي بالمرحلة المقبلة تتمثل بإقرار ‌‏واقتراح القوانين والأنظمة الناظمة لعمل السلطات الأخرى، إضافة إلى دوره الرقابي، ‌‏والمصادقة على الموازنة العامة والاتفاقيات الدولية.‏

ولفت الأحمد إلى أن الجلسة الأولى لافتتاح مجلس الشعب ستُعقد يوم الاثنين الـ 6 من ‌‏شهر تموز، وتتضمن أداء القسم من قبل الأعضاء، وانتخاب مكتب المجلس، ثم تشكيل ‌‏اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل مجلس الشعب.‏

تحقيق التوازن الشامل داخل مجلس الشعب

من جانبه، أكد أمين عام مجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمّل يهدف إلى ‌‏تحقيق التوازن الشامل داخل المجلس، سواء من حيث الاختصاصات أو تمثيل النساء، ‌‏وضم مختلف الكفاءات والأعيان وغيرهم، مشيراً إلى أن المجلس مقبل على مسؤوليات ‌‏كبيرة تتعلق بالتشريعات، الأمر الذي يتطلب وجود كفاءات عالية قادرة على الاضطلاع ‌‏بهذه المهام.‏

وأوضح شموط أن تعيين المصابين والمعتقلين السابقين لدى النظام البائد ضمن الثلث ‌‏المكمّل من قبل الرئيس الشرع يحمل رسالة تعكس صمود الشعب السوري وقدرته على ‌‏مواجهة جميع التحديات، مبيناً أن من بين المصابين وأعضاء المجلس من يحمل درجات ‌‏علمية رفيعة، كالدكتوراه والماجستير، ومنهم معتقلون سابقون خرجوا من ظلمات ‌‏الاعتقال ليمثلوا الشعب السوري تحت قبة المجلس.‏

وأكد شموط أن هذه رسالة واضحة وكبيرة مفادها أن الشعب السوري لا يُكسر، وأنه ‌‏شعب عظيم وأبي قاوم وثار على النظام لمدة أربعة عشر عاماً، حتى وصل اليوم إلى أن ‌‏يكون ممثلاً داخل مجلس الشعب.‏

وأعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في وقت سابق اليوم ‌‏الأربعاء، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل، خلال مؤتمر صحفي في ‌‏مقر مجلس الشعب بدمشق.‏