كنيسة القديس يوحنا في قطينة بريف حمص تضيء شجرة الميلاد وسط حضور واسع

حمص-سانا

شهدت كنيسة القديس يوحنا في بلدة قطينة بريف حمص مساء اليوم فعالية إنارة شجرة الميلاد، وسط حضور واسع من أبناء البلدة، في أجواء غلبت عليها مشاعر الفرح والمحبة وروح التآخي والسلام.

وأوضح متروبوليت حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران غريغوريوس خوري أن احتفال قطينة بإنارة الشجرة يوجّه رسالة حب وتعاطف مع جميع السوريين، معرباً عن أمله بأن تبقى سوريا منارة للفرح والمحبة وأن يعم السلام أرجاء الوطن، متمنياً لها الازدهار في العام الجديد.

من جانبه، أشار مدير منطقة قرى المركز رائد الجوري إلى أن الاحتفال يحمل رسالة واضحة بأن سوريا الجديدة هي وطن لجميع أبنائها بمختلف أطيافهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل بداية زمن جديد يسوده العدل والتآخي بعد سنوات من الانقسام والظلم التي فرضها النظام البائد.

وأعرب مهند الخولي، أحد المشرفين على الفعالية، عن الأمل بأن تكون هذه المناسبة رمزاً لولادة سورية جديدة يسودها السلام والتطور والخير لجميع أبنائها.

وأشارت مريم وهبة من أهالي البلدة إلى أن أعياد الميلاد تحمل أجواء فرح تجمع العائلات والأقارب، مؤكدة أن عيد الميلاد هو عيد المحبة والتسامح، ومتمنية أن يعاد على الجميع بالخير والسلام.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الاحتفالات الميلادية التي تشهدها محافظة حمص وريفها، تأكيداً على عمق التعايش الاجتماعي الذي يميز المجتمع السوري.