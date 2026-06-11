الداخلية: تحرير 5 مخطوفين من أهالي الحسكة والقبض على عصابة ابتزاز في تلكلخ

دمشق-سانا

تمكنت القوى الأمنية في محافظة الحسكة من تحرير خمسة مخطوفين، وألقت القبض على أفراد العصابة التي قامت بخطفهم بقصد طلب فدية مالية.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه إثر ورود بلاغ عن تعرض خمسة مواطنين من أهالي محافظة الحسكة للخطف بقصد الابتزاز، وطلب فدية مالية في منطقة تلكلخ الحدودية، تحركت دوريات قوى الأمن الداخلي فوراً للتعامل مع الحادثة.

وبينت الوزارة أنه نتيجةً للبحث والتحري الدقيق، حُدِّد مكان الاحتجاز في قرية حالات، حيث داهمت القوى الأمنية الموقع وحررت المخطوفين جميعاً، وهم بصحة جيدة، كما ألقت القبض على أفراد العصابة الثلاثة، وهم: (ح. ج)، و(ع. س)، و(خ. م).

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية وإفادات المحرَّرين بيّنت أنهم تعرضوا للاحتجاز القسري وسلب مبالغ مالية منهم، حيث قُدِّمت لهم الرعاية اللازمة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.