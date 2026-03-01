دراسة: النظام الغذائي النباتي يرتبط بانخفاض مخاطر عدة سرطانات

لندن-سانا

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان مقارنة بمن يتناولون اللحوم، مع تسجيل زيادة محتملة في خطر الإصابة بأحد أنواع سرطان المريء.

وبحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”، بيّنت نتائج الدراسة أن النباتيين سجلوا انخفاضاً في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 21 بالمئة، وسرطان الثدي بنسبة 9 بالمئة، وسرطان البروستات بنسبة 12 بالمئة، إضافة إلى تراجع خطر سرطان الكلى بنسبة 28 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن النباتيين قد يواجهون ما يقارب ضعف خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعاً من سرطان المريء مقارنةً بآكلي اللحوم، مرجحين احتمال ارتباط ذلك لدى بعض الأشخاص بنقص عناصر غذائية أساسية.

ولفتت الدراسة إلى أن أبحاثاً سابقة ربطت تناول اللحوم المصنّعة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وربما سرطان المعدة، كما أشارت إلى أن اللحوم الحمراء ترتبط بارتفاع المخاطر، في حين لم يظهر الارتباط ذاته مع اللحوم البيضاء.

وتشهد الأوساط العلمية اهتماماً متزايداً بدراسة تأثير الأنماط الغذائية على مخاطر الأمراض المزمنة، ولا سيما السرطان، في ظل ارتفاع معدلات بعض أنواعه عالمياً.