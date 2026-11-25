سيئول-سانا

تعمل شركة سامسونغ على تطوير ميزة جديدة تتيح تهيئة بطاريات هواتف Galaxy قبل إرسالها إلى مراكز الصيانة عبر خدمات الشحن البريدي، بهدف تعزيز سلامة نقل الأجهزة، والحد من المخاطر المرتبطة ببطاريات الليثيوم.

وذكر موقع «Android Authority» التقني في تقرير نشره أول أمس، استناداً إلى تحليل الشيفرات البرمجية لإحدى النسخ التجريبية، أن الميزة الجديدة تحمل اسم «Safe Shipping»، ويجري تطويرها ضمن تطبيق «Device Care» المخصص لإدارة حالة الجهاز وصيانته.

وبحسب المعلومات التي كشفها تحليل الشيفرات، ستعمل الميزة على ضبط مستوى شحن البطارية عند 89 بالمئة، مع التأكد من عدم تجاوز جهدها الكهربائي 4320 ميلي فولت، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للشحن عند 80 بالمئة، على أن يعيد النظام إعدادات حماية البطارية السابقة عند إيقاف الميزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل القيود المفروضة على نقل بطاريات الليثيوم، والتي تحدد سعة خلية البطارية الواحدة بـ 20 واط/ ساعة في بعض حالات الشحن، الأمر الذي يدفع الشركات المصنعة إلى البحث عن حلول تضمن توافق أجهزتها مع متطلبات النقل.

وتشير تسريبات تقنية إلى احتمال تزويد بعض هواتف Galaxy المقبلة، ومنها Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro، ببطاريات ذات سعات أكبر، ما قد يجعل توفير إجراءات خاصة بتهيئة البطاريات قبل شحن الأجهزة أمراً أكثر أهمية.

ولا تزال ميزة «Safe Shipping» في مرحلة التطوير، ولم تعلن سامسونغ رسمياً موعد إطلاقها أو تأكيد إتاحتها للمستخدمين.