كانبيرا-سانا‏

وقّعت أستراليا وجزر سليمان، اليوم الأربعاء، معاهدة تقضي ‏بحظر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي الأخيرة، في ‏خطوة تعكس مساعي كانبيرا لتعزيز حضورها الأمني في ‏منطقة المحيط الهادئ والحد من تنامي النفوذ الصيني فيها.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن توقيع المعاهدة جاء خلال ‏زيارة رئيس وزراء جزر سليمان، ماثيو والي، إلى أستراليا، ‏على رأس وفد يضم 15 وزيراً، لإجراء مباحثات في ملفات ‏الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز ‏العلاقات الثنائية.‏

وأكد بيان مشترك صادر عن البلدين، أن المعاهدة من شأنها ‏تعزيز الأمن والازدهار في أستراليا وجزر سليمان والمنطقة، ‏مشيراً إلى التزام الجانبين بتطوير أولوياتهما المشتركة في ‏المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية.‏

وشدد البيان على سيادة جزر سليمان في اتخاذ قرار عدم ‏السماح بإقامة أي قواعد عسكرية أو أمنية أجنبية على ‏أراضيها، مع ضمان حماية البنية التحتية الحساسة من ‏العسكرة والتدخلات الخارجية.‏

وكان الاتفاق الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان عام ‌‏2022 أثار مخاوف أستراليا من احتمال إتاحة المجال أمام ‏وجود عسكري صيني دائم في جزر سليمان الواقعة على بعد ‏نحو 1600 كيلومتر من السواحل الأسترالية.‏

ودفعت تلك المخاوف أستراليا إلى تكثيف تحركاتها ‏الدبلوماسية والأمنية في منطقة المحيط الهادئ، من خلال ‏إبرام اتفاقات أمنية ومعاهدات مع خمس دول أخرى في ‏المنطقة، بهدف تعزيز حضورها الاستراتيجي والحد من ‏توسع النفوذ الصيني. ‏

ويقع أرخبيل جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، ويتمتع ‏بموقع استراتيجي يطل على خطوط الملاحة الحيوية بين ‏أستراليا والولايات المتحدة، ما يجعل هذا البلد نقطة ارتكاز ‏جيوسياسية بين بكين وواشنطن وكانبيرا.‏