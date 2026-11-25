كانبيرا-سانا
وقّعت أستراليا وجزر سليمان، اليوم الأربعاء، معاهدة تقضي بحظر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضي الأخيرة، في خطوة تعكس مساعي كانبيرا لتعزيز حضورها الأمني في منطقة المحيط الهادئ والحد من تنامي النفوذ الصيني فيها.
وذكرت وكالة فرانس برس أن توقيع المعاهدة جاء خلال زيارة رئيس وزراء جزر سليمان، ماثيو والي، إلى أستراليا، على رأس وفد يضم 15 وزيراً، لإجراء مباحثات في ملفات الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد بيان مشترك صادر عن البلدين، أن المعاهدة من شأنها تعزيز الأمن والازدهار في أستراليا وجزر سليمان والمنطقة، مشيراً إلى التزام الجانبين بتطوير أولوياتهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية.
وشدد البيان على سيادة جزر سليمان في اتخاذ قرار عدم السماح بإقامة أي قواعد عسكرية أو أمنية أجنبية على أراضيها، مع ضمان حماية البنية التحتية الحساسة من العسكرة والتدخلات الخارجية.
وكان الاتفاق الأمني الذي وقعته الصين وجزر سليمان عام 2022 أثار مخاوف أستراليا من احتمال إتاحة المجال أمام وجود عسكري صيني دائم في جزر سليمان الواقعة على بعد نحو 1600 كيلومتر من السواحل الأسترالية.
ودفعت تلك المخاوف أستراليا إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية والأمنية في منطقة المحيط الهادئ، من خلال إبرام اتفاقات أمنية ومعاهدات مع خمس دول أخرى في المنطقة، بهدف تعزيز حضورها الاستراتيجي والحد من توسع النفوذ الصيني.
ويقع أرخبيل جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، ويتمتع بموقع استراتيجي يطل على خطوط الملاحة الحيوية بين أستراليا والولايات المتحدة، ما يجعل هذا البلد نقطة ارتكاز جيوسياسية بين بكين وواشنطن وكانبيرا.