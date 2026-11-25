دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سوريا ميلاني هاوينشتاين، سبل التعاون بهدف دعم القطاع التربوي في البلاد.
وخلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير تركو أهمية الجهود التي يبذلها البرنامج في تأهيل المدارس ودعم الطلاب العائدين، مثنياً على دوره في مساندة العملية التعليمية.
من جهتها، قالت هاوينشتاين في تصريح لـ سانا: إن البرنامج يعمل على دعم التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ولا سيما في مجال التعليم، موضحةً أن التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل تأتي في صلب خطط التعافي التي يشارك فيها البرنامج.
التزام بدعم التعليم
وأكدت هاوينشتاين التزام البرنامج بمواصلة دعم القطاع التعليمي بما يتلاءم مع الاحتياجات والأولويات القائمة في سوريا، مشيرةً إلى أنه أعاد تأهيل 30 مدرسة في سبع محافظات، بهدف تهيئة البنية التحتية لعودة الأهالي من داخل البلاد وخارجها إلى منازلهم ومناطقهم وإعادة بناء حياتهم.
وكان الوزير تركو قد استعرض، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب في 14 أيلول الماضي، واقع المدارس وخطط الوزارة لتطوير القطاع التربوي، مبيّناً أن الوزارة رممت 3857 مدرسة، وأن العمل جارٍ على ترميم 704 مدارس أخرى، إضافةً إلى إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية.
ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الجهات الدولية العاملة في دعم التعافي المبكر في سوريا، إذ ينفذ بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين مشاريع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وسبل العيش والطاقة والتعليم الفني، بهدف تحسين الظروف المعيشية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع الجهود الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى.