‏ ‏دمشق-سانا‏

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بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏(‏UNDP‏)‏ في سوريا ‏ميلاني هاوينشتاين، سبل التعاون بهدف دعم القطاع التربوي في البلاد.‏

وخلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، أكد الوزير تركو أهمية الجهود التي يبذلها البرنامج في تأهيل ‏المدارس ودعم الطلاب العائدين، مثنياً على دوره في مساندة العملية التعليمية.‏

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من جهتها، قالت هاوينشتاين في تصريح لـ سانا: إن البرنامج يعمل على دعم التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ولا ‏سيما في مجال التعليم، موضحةً أن التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل تأتي في صلب خطط التعافي التي يشارك ‏فيها البرنامج.‏

التزام بدعم التعليم

وأكدت هاوينشتاين التزام البرنامج بمواصلة دعم القطاع التعليمي بما يتلاءم مع الاحتياجات والأولويات القائمة في سوريا، ‏مشيرةً إلى أنه أعاد تأهيل 30 مدرسة في سبع محافظات، بهدف تهيئة البنية التحتية لعودة الأهالي من داخل البلاد وخارجها ‏إلى منازلهم ومناطقهم وإعادة بناء حياتهم.‏

‏‏ وكان الوزير تركو قد استعرض، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب في 14 أيلول الماضي، واقع المدارس وخطط ‏الوزارة لتطوير القطاع التربوي، مبيّناً أن الوزارة رممت 3857 مدرسة، وأن العمل جارٍ على ترميم 704 مدارس أخرى، ‏إضافةً إلى إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية.‏

ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز الجهات الدولية العاملة في دعم التعافي المبكر في سوريا، إذ ينفذ بالتعاون مع ‏شركاء محليين ودوليين مشاريع في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وسبل العيش والطاقة والتعليم الفني، بهدف ‏تحسين الظروف المعيشية في المناطق المتضررة، بالتوازي مع الجهود الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى.‏