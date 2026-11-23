كيشيناو-سانا

عثر علماء آثار في مولدوفا على مجموعة من المجوهرات الفضية النادرة، بينها أزرار تصدر أصواتاً عند تحريكها، ما يسلط الضوء على عادات الزينة وأساليب تزيين الملابس قبل نحو 400 عام في تلك المنطقة.

وذكر موقع «أركيو نيوز» المتخصص في الاكتشافات الأثرية، أمس الأحد، أن الاكتشاف نفذته الوكالة الوطنية للآثار في مولدوفا بالتعاون مع مركز الآثار في مدينة أولوموتس التشيكية، بالقرب من قرية أورداسي في مقاطعة تيلينيشتي، ويضم الاكتشاف نحو 36 قطعة، معظمها من الفضة، يعود تاريخها إلى أواخر القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، أي بين عامي 1550 و1650 تقريباً.

وتشمل المكتشفات أزراراً فضية مجوفة تحتوي على قطع معدنية صغيرة تصدر صوت خشخشة عند تحريكها، ويُعتقد أنها كانت تستخدم لتزيين الملابس الاحتفالية، إضافة إلى مشبك حزام فضي نادر مزين برأسي ثعبان، وأقراط فضية مطلية بالذهب، وقطع زخرفية أخرى تعكس مهارة الحرفيين في صناعة الحلي خلال تلك الحقبة.

وتلقي هذه القطع الضوء على مكانة المجوهرات الفضية في حياة سكان المنطقة، إذ لم تقتصر وظيفتها على الزينة، بل ارتبطت أيضاً بالمكانة الاجتماعية والعادات والمعتقدات السائدة آنذاك، كما تسهم دراستها في توثيق تاريخ الصناعات الحرفية والتقاليد الاجتماعية في مولدوفا.