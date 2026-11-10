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دراسة: دواء جديد يخفض الدهون الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 45 بالمئة

photo 2026 11 10 10 28 34 دراسة: دواء جديد يخفض الدهون الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 45 بالمئة
جرعة دواء تجريبي جديد أسهمت في خفض مستويات الدهون الثلاثية تعطى لمريض-موقع medicalxpress

واشنطن-سانا‏

أظهرت دراسة طبية حديثة أن دواءً تجريبياً جديداً أسهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم بنسب تراوحت ‏بين 39 و45 بالمئة مقارنة بالدواء الوهمي، بعد 12 أسبوعاً من العلاج، ما يمهد لتطوير خيارات علاجية جديدة ‏للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هذه الدهون.‏

وذكرت مجلة نيو إنغلاند الطبية في دراسة نُشرت أمس الإثنين، أن التجربة السريرية التي حملت اسم “تايدال-تيمي ‌‏78″، شملت 236 شخصاً، واختبرت دواءً تجريبياً يُعرف باسم “إم إيه آر 001”. ‏

وقاد الدراسة فريق بحثي برئاسة الدكتورة ميشيل أودونوغيو من مستشفى “بريغهام والنساء” التابع لمؤسسة “ماس ‏جنرال بريغهام” في الولايات المتحدة، بالتعاون مع مجموعة “تيمي” البحثية المتخصصة في أمراض القلب والأوعية ‏الدموية.‏

وأظهرت النتائج أن الدواء خفّض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 39.1 بالمئة عند استخدام جرعة 300 ملغ، و40.5 ‏بالمئة عند جرعة 450 ملغ، و45.3 بالمئة عند جرعة 900 ملغ، مقارنة بالدواء الوهمي، وذلك بعد 12 أسبوعاً من ‏العلاج.‏

ويعمل الدواء الجديد على تثبيط بروتين يُعرف باسم “البروتين الشبيه بالأنجيوتنسين 4″، وهو بروتين يشارك في تنظيم ‏مستويات الدهون في الجسم، ويساعد تثبيطه على تنشيط إنزيم مسؤول عن تفكيك الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى خفض ‏مستوياتها في الدم.‏

وأظهرت نتائج الدراسة أن الآثار الجانبية لدى الأشخاص الذين تلقوا الدواء لم تكن أكثر شيوعاً من تلك المسجلة لدى ‏المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، كما لم تُسجل مؤشرات على تدهور ضبط مستوى السكر في الدم خلال فترة ‏المتابعة، التي امتدت إلى 24 أسبوعاً.‏

وتكمن أهمية هذه النتائج في أن ارتفاع الدهون الثلاثية، ولا سيما عندما تصل إلى مستويات مرتفعة جداً، يزيد خطر ‏الإصابة بالتهاب البنكرياس، كما يرتبط بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.‏

وتعكس هذه الدراسة أهمية الأبحاث الطبية الحديثة في تطوير علاجات تستهدف آليات تنظيم الدهون في الجسم، بما قد ‏يسهم مستقبلاً في تحسين علاج المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بارتفاع الدهون الثلاثية.‏

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