دراسة: دواء جديد يخفض الدهون الثلاثية في الدم بنسبة تصل إلى 45 بالمئة

واشنطن-سانا
أظهرت دراسة طبية حديثة أن دواءً تجريبياً جديداً أسهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم بنسب تراوحت بين 39 و45 بالمئة مقارنة بالدواء الوهمي، بعد 12 أسبوعاً من العلاج، ما يمهد لتطوير خيارات علاجية جديدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هذه الدهون.
وذكرت مجلة نيو إنغلاند الطبية في دراسة نُشرت أمس الإثنين، أن التجربة السريرية التي حملت اسم “تايدال-تيمي 78″، شملت 236 شخصاً، واختبرت دواءً تجريبياً يُعرف باسم “إم إيه آر 001”.
وقاد الدراسة فريق بحثي برئاسة الدكتورة ميشيل أودونوغيو من مستشفى “بريغهام والنساء” التابع لمؤسسة “ماس جنرال بريغهام” في الولايات المتحدة، بالتعاون مع مجموعة “تيمي” البحثية المتخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت النتائج أن الدواء خفّض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 39.1 بالمئة عند استخدام جرعة 300 ملغ، و40.5 بالمئة عند جرعة 450 ملغ، و45.3 بالمئة عند جرعة 900 ملغ، مقارنة بالدواء الوهمي، وذلك بعد 12 أسبوعاً من العلاج.
ويعمل الدواء الجديد على تثبيط بروتين يُعرف باسم “البروتين الشبيه بالأنجيوتنسين 4″، وهو بروتين يشارك في تنظيم مستويات الدهون في الجسم، ويساعد تثبيطه على تنشيط إنزيم مسؤول عن تفكيك الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى خفض مستوياتها في الدم.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الآثار الجانبية لدى الأشخاص الذين تلقوا الدواء لم تكن أكثر شيوعاً من تلك المسجلة لدى المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، كما لم تُسجل مؤشرات على تدهور ضبط مستوى السكر في الدم خلال فترة المتابعة، التي امتدت إلى 24 أسبوعاً.
وتكمن أهمية هذه النتائج في أن ارتفاع الدهون الثلاثية، ولا سيما عندما تصل إلى مستويات مرتفعة جداً، يزيد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، كما يرتبط بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتعكس هذه الدراسة أهمية الأبحاث الطبية الحديثة في تطوير علاجات تستهدف آليات تنظيم الدهون في الجسم، بما قد يسهم مستقبلاً في تحسين علاج المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بارتفاع الدهون الثلاثية.