روبوت ذكي يساعد المكفوفين على التنقل ويعزز استقلاليتهم

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية كلباً آلياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التنقل بطريقة أكثر تفاعلاً وفعالية.

ووفقاً لموقع TechXplore المتخصص بأخبار التكنولوجيا والروبوتات، يعتمد هذا الابتكار على تقنيات متقدمة بينها نموذج “GPT-4″، ما يتيح للروبوت التواصل صوتياً مع المستخدم وفهم الأوامر بشكل مرن، متجاوزاً القيود التقليدية للكلاب المرشدة التي تعتمد على تعليمات محدودة.

ولا يقتصر دور الروبوت على الإرشاد بين نقطتين، بل يقدم معلومات مسبقة عن المسارات المتاحة ومدة الوصول، ما يمنح المستخدم تصوراً واضحاً قبل بدء التنقل.

وخلال الحركة، يوفر الجهاز وصفاً صوتياً فورياً للبيئة المحيطة، بما في ذلك الممرات والعوائق، الأمر الذي يعزز قدرة المستخدم على إدراك محيطه والتفاعل معه بشكل أفضل.

وأظهرت تجارب تطبيقية على عدد من المستخدمين المكفوفين تحسناً في مستوى الاستقلالية والثقة أثناء التنقل، حيث فضل المشاركون النظام الذي يجمع بين التخطيط المسبق والوصف اللحظي.

ويعكس هذا الابتكار توجهاً متنامياً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم في الأنشطة اليومية.