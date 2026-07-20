مطار صيني يستعين بالقطط لمكافحة القوارض داخل مرافقه

بكين-سانا

اعتمد مطار لانتشو تشونغتشوان الدولي في شمال غرب الصين ثلاث قطط لمكافحة القوارض داخل مرافقه، في خطوة جمعت بين الحفاظ على البيئة والرفق بالحيوان، ولاقت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “ديلي بيزنس نيوز” الصينية منذ أسبوع أن مطار لانتشو تشونغتشوان الدولي في مقاطعة قانسو خصص لعائلة من القطط تضم الأب “سانغبياو” والأم “كويهوا” وابنتهما “كويغو”، بيتاً زجاجياً مجهزاً بالقرب من بوابة الصعود رقم 58، وأطلق عليه اسم “مكتب مكافحة الفئران”.

وأوضحت إدارة المطار أن القطط تؤدي دوراً عملياً في الحد من انتشار القوارض، من خلال التجول في مناطق مثل سيور الأمتعة والمطابخ والمخازن، ما أسهم في تقليل أعداد الفئران والاستغناء عن استخدام المبيدات.

وحظيت المبادرة باهتمام واسع بعد تداول المسافرين صوراً ومقاطع فيديو للقطط على منصات التواصل الاجتماعي، فيما عزز المطار التجربة بتوفير رعاية بيطرية لها وإشراك المتابعين في اختيار أسمائها.