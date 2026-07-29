قبل عامين من الحدث.. نفاد حجوزات فنادق دنيدن النيوزيلندية استعداداً لكسوف شمسي كلي

ويلينغتون-سانا

أعلنت فنادق مدينة دنيدن النيوزيلندية اكتمال حجوزاتها قبل نحو عامين من موعد كسوف شمسي كلي مرتقب، في ظل إقبال كبير من هواة الفلك والسياح الراغبين في متابعة هذه الظاهرة النادرة المقررة في 22 تموز 2028.

وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير نشرته أول أمس، أن عدداً من الفنادق، من بينها فندق دنيدن ليجر لودج، طرح باقات خاصة تتضمن خدمات وتجهيزات لمتابعة الكسوف، قبل أن تنفد جميع الحجوزات مع تزايد الطلب من الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويمتد مسار الكسوف الكلي عبر أجزاء من المحيط الهندي وأستراليا وصولاً إلى جنوب نيوزيلندا، وسط توقعات باستقبال مدينة دنيدن عشرات الآلاف من الزوار، بالتزامن مع تنظيم فعاليات فلكية وثقافية مرافقة للحدث.

ويعد هذا الكسوف من أبرز الظواهر الفلكية التي ستشهدها جنوب نيوزيلندا منذ قرون، ما دفع كثيراً من المسافرين إلى التخطيط المبكر وحجز أماكن إقامتهم قبل سنوات من موعده.

وتقع مدينة دنيدن ضمن مسار الكسوف الكلي، حيث سيحجب القمر قرص الشمس بالكامل، لتدخل المنطقة في ظلام مؤقت يستمر نحو دقيقتين و51 ثانية، ما يجعلها من أفضل المواقع في العالم لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة.

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