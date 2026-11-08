ميتا تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات وأدوات رقمية بمجرد وصفها نصياً

واشنطن-سانا

أطلقت شركة ميتا ميزة جديدة تحمل اسم «Spaces» ضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي «Muse»، تتيح للمستخدمين تحويل أفكارهم إلى أدوات وتطبيقات تفاعلية مخصصة، من خلال وصفها نصياً، دون الحاجة إلى امتلاك خبرة في البرمجة.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني أول أمس، أن الميزة تتيح إنشاء تطبيقات مصغرة لأغراض متنوعة، تشمل ألعاب المعلومات العامة، وأدوات تنظيم الرحلات والتسوق، ومتابعة الموسيقى والحفلات، إضافة إلى لوحات لإدارة المهام الدراسية والمشاريع والعملاء والطلبات.

وبحسب الشركة، يمكن للمستخدمين تعديل الأدوات التي ينشئونها وتطوير وظائفها وتغيير تصميمها باستخدام الأوامر النصية، ثم حفظها وتثبيتها داخل التطبيق، كما تتيح الميزة ربط هذه الأدوات بخدمات وتطبيقات أخرى، بما يسمح بتحديث بياناتها تلقائياً، مثل الأسعار ومواعيد الفعاليات ومستوى التقدم في تحقيق أهداف الادخار.

وتعكس الميزة توجهاً نحو توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، من تقديم الإجابات والمعلومات إلى إنشاء أدوات رقمية مخصصة تساعد المستخدمين على تنظيم شؤونهم اليومية والمهنية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.