ألمانيا.. لوفتهانزا وبوش تعلنان خططاً لإلغاء آلاف الوظائف حتى 2030

برلين-سانا

أعلنت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، عزمها إلغاء 4 آلاف وظيفة بحلول عام 2030 بهدف “تعزيز المردودية” في خضم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الألماني.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشركة كشفت عن هذه الخطة خلال فعاليات مخصّصة لمستثمريها، مشيرة إلى أن العملية هي الأكبر من نوعها منذ جائحة كورونا مع التركيز على المناصب الإدارية أكثر من الوظائف التشغيلية.

كما تعتزم “لوفتهانزا” شراء أكثر من 230 طائرة جديدة بحلول 2030، من بينها 100 طائرة نقل لمسافات طويلة، في عملية تصفها الشركة بـ “أكبر تحديث في التاريخ” لأسطولها.

ويتواصل تراجع أرباح الشركة منذ العام 2024 الذي شهد حركات إضراب كثيرة وعودة أسعار تذاكر السفر إلى مستواها الطبيعي بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كورونا.

في السياق، أعلنت مجموعة “بوش” الأكبر من نوعها لتصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيّارات، نيّتها إلغاء 13 ألف وظيفة إضافية بحلول 2030 في ألمانيا.

وتشهد كبرى الشركات الألمانية أزمة اقتصادية في ظلّ ركود متواصل منذ سنتين وبطالة بلغت أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.