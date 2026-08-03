كلب راعٍ يقود قطيع ماعز بعيداً عن مسار مروحية إنقاذ في كاليفورنيا

واشنطن-سانا

تحول كلب يرعى قطيعاً من الماعز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى محور اهتمام، بعدما ساعد بطريقة غير متوقعة في إبعاد القطيع عن موقع مخصص لهبوط مروحية إنقاذ، ما أتاح لفرق الطوارئ تنفيذ مهمتها بأمان.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية في تقرير نشرته أمس الأحد، أن كلباً من فصيلة راعي الأناضول كان يقود قطيعاً من الماعز في تلال مقاطعة أورانج، حيث أظهرت لقطات التقطتها طائرة مسيّرة قيامه بتوجيه القطيع بعيداً عن مسار هبوط مروحية تابعة لفرق الإنقاذ.

وأوضحت الصحيفة أن الكلب تحرك أمام القطيع ودفعه باتجاه منطقة أكثر أمناً، بينما واصل سيره حتى ابتعدت الماعز عن موقع الهبوط، في تصرف لقي إشادة من فرق الشرطة والإطفاء، وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكشف السلطات تفاصيل الحالة الطارئة التي استدعت حضور فرق الإنقاذ، إلا أن الحادثة سلطت الضوء على قدرة بعض الحيوانات المدربة على أداء أدوار مفيدة في مواقف غير متوقعة.