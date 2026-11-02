إنستغرام يختبر نشر فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى 90 دقيقة

واشنطن-سانا

يتجه تطبيق إنستغرام إلى توسيع نطاق محتواه المرئي، من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح نشر مقاطع فيديو طويلة تصل مدتها إلى 90 دقيقة، في خطوة تهدف إلى استقطاب صناع البودكاست والمحتوى المطول، وتعزيز المنافسة مع منصات عرض الفيديو.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن الاختبار بدأ مع مجموعة مختارة من صناع المحتوى في الولايات المتحدة، ويتيح لهم نشر فيديوهات طويلة وربطها بمقاطع «Reels» القصيرة، بما يسمح للمستخدم بالانتقال من المقطع الترويجي إلى مشاهدة المحتوى الكامل.

وتستهدف الميزة، التي تحمل اسم «Features»، مقدمي البودكاست والكوميديين وغيرهم من صناع المحتوى، إذ يمكن للمستخدم مشاهدة مقتطف قصير من حلقة بودكاست أو فيديو، ثم الضغط عليه لمتابعة العمل كاملاً.

وقالت تيسا ليونز، نائبة رئيس قسم المنتجات في إنستغرام: إن الميزة تتيح للمستخدمين الانتقال من مشاهدة مقطع قصير إلى متابعة الفيديو الكامل المرتبط به، فيما سيتمكن صناع المحتوى من ربط مقاطع «Reels» بأعمالهم المصورة الطويلة.

وبدأ التطبيق اختبار الميزة مع عدد من صناع المحتوى في البرازيل، قبل التوجه إلى توسيع التجربة لتشمل عشرات الآلاف من المبدعين في الولايات المتحدة، على أن تظهر الفيديوهات الطويلة ضمن توصيات المستخدمين في صفحة الاستكشاف وأقسام أخرى من التطبيق.

ومن المتوقع أن تتاح الفيديوهات الطويلة عبر الهواتف المحمولة، مع توجه إنستغرام إلى نقل تجربة المشاهدة إلى تطبيقه المخصص لأجهزة التلفزيون، الذي يدعم أجهزة «سامسونغ» و«فاير تي في» و«غوغل تي في»، إضافة إلى أجهزة «أبل تي في» في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إنستغرام لتوسيع أشكال المحتوى المتاح عبر منصته، وعدم الاقتصار على مقاطع الفيديو القصيرة، واستقطاب جمهور يهتم بمتابعة البرامج والبودكاست والمحتوى المرئي المطول.