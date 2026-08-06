قميص ذكي بتقنيات مضادة للروائح يقلل الحاجة إلى الغسيل المتكرر

واشنطن-سانا

طرحت شركة “HercLéon” الأمريكية المتخصصة في الملابس ذات التقنيات الحديثة قميصاً جديداً يحمل اسم HercShirt V5.0، يحافظ على انتعاشه وخلوه من الروائح لأكثر من شهر من الاستخدام اليومي، من دون الحاجة إلى الغسيل.

وذكر موقع Oddity Central المتخصص بالابتكارات والغرائب أمس الأربعاء، أن الشركة، التي سبق أن طرحت ملابس ذاتية التنظيف، أوضحت أن القميص الجديد يعتمد على تقنية مدمجة في النسيج تساعد على الحد من الروائح وإطالة الفترة بين مرات الغسيل.

وأشارت الشركة إلى أن القميص يحتوي على سبعة مكونات مدمجة في أليافه، من بينها النحاس والفضة والزنك والذهب والرماد البركاني، إضافة إلى مكونين لم تكشف عنهما، موضحة أن النحاس يحد من نمو البكتيريا المسببة للروائح، بينما يساعد الزنك في معادلة المركبات الناتجة عن التعرق، ويسهم الرماد البركاني في امتصاص الرطوبة والروائح بفضل بنيته المسامية.

وأضافت أن القميص يحافظ على خصائصه مع الاستخدام المكثف، وأن تقليل عدد مرات الغسيل قد يساعد في إطالة عمره مقارنة بالملابس التقليدية.

ومن المقرر البدء بشحن القميص خلال شهر تشرين الثاني المقبل، على أن يتوافر في البداية باللون الأسود، مع خطط لإطلاق ألوان أخرى لاحقاً.