الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: رصد قنديل بحر ذي لوامس طويلة قبالة السواحل السعودية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

رصد قنديل بحر ذي لوامس طويلة قبالة السواحل السعودية

photo 2026 10 30 13 20 41 رصد قنديل بحر ذي لوامس طويلة قبالة السواحل السعودية
قنديل بحر من جنس «Chrysaora» في مياه الخليج العربي-السعودية-CNN

الرياض-سانا

رصد باحثون أحد الأنواع طويلة اللوامس من قناديل البحر التابعة لجنس «Chrysaora» في مياه الخليج العربي قبالة السواحل السعودية، في إطار متابعة التنوع الحيوي البحري في المنطقة.

وذكرت شبكة «CNN» في تقرير نشرته اليوم الجمعة، نقلاً عن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن القنديل يتميز بجسم هلامي وردي اللون ولوامس طويلة، وقد ظهر في مقطع مصور أثناء سباحته في مياه ضحلة نسبياً.

وأوضح المركز أنه يعمل على دراسة هذا الكائن البحري، وتحديد نطاق انتشاره في البحر الأحمر والخليج العربي، بهدف تعزيز المعرفة بالتنوع الأحيائي البحري وتوفير قاعدة علمية تسهم في حماية الموائل البحرية والساحلية.

وتتميز مياه البحر الأحمر والخليج العربي بتنوع أحيائي غني، إذ تضم أنواعاً متعددة من الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والأسماك والثدييات البحرية.

شركة ناشئة في كاليفورنيا تعلن عن خطة لإنشاء فندق على سطح القمر
دراسة دولية ترصد ضعف مستويات النشاط البدني عالمياً
دراسة علمية تكشف دور حرارة الجسم في تحديد مسار الأمراض الوراثية
سلسلة مطاعم بريطانية تطلق معطفاً مبتكراً محشواً بالمخلل في حملة ترويجية غير تقليدية
دراسة تبحث دور بكتيريا الأمعاء في استمرار اضطرابات الهضم لدى مرضى التهاب الأمعاء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك