رصد قنديل بحر ذي لوامس طويلة قبالة السواحل السعودية

الرياض-سانا

رصد باحثون أحد الأنواع طويلة اللوامس من قناديل البحر التابعة لجنس «Chrysaora» في مياه الخليج العربي قبالة السواحل السعودية، في إطار متابعة التنوع الحيوي البحري في المنطقة.

وذكرت شبكة «CNN» في تقرير نشرته اليوم الجمعة، نقلاً عن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن القنديل يتميز بجسم هلامي وردي اللون ولوامس طويلة، وقد ظهر في مقطع مصور أثناء سباحته في مياه ضحلة نسبياً.

وأوضح المركز أنه يعمل على دراسة هذا الكائن البحري، وتحديد نطاق انتشاره في البحر الأحمر والخليج العربي، بهدف تعزيز المعرفة بالتنوع الأحيائي البحري وتوفير قاعدة علمية تسهم في حماية الموائل البحرية والساحلية.

وتتميز مياه البحر الأحمر والخليج العربي بتنوع أحيائي غني، إذ تضم أنواعاً متعددة من الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والأسماك والثدييات البحرية.