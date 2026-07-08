طلاب إيطاليون يحققون رقماً قياسياً بتصميم أكبر طائرة ورقية في العالم

روما-سانا

نجح فريق من الطلاب في مدينة بيزا الإيطالية بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تصميم وإطلاق أكبر طائرة ورقية في العالم، بلغ طولها سبعة أمتار، وطول جناحيها 20.04 متراً، فيما وصل وزنها إلى 28.49 كيلوغراماً.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، على موقعها الرسمي مؤخراً، أن الطائرة العملاقة صُنعت بالكامل من صفائح الورق باستخدام عدة لترات من الغراء، واشترطت معايير تسجيل الرقم القياسي أن تُطلق بواسطة شخص واحد، وأن تحلق لمسافة لا تقل عن 15 متراً.

وأوضح الفريق، الذي أطلق على مشروعه اسم “إيكاروس”، أنه أمضى عدة أشهر في دراسة عوامل الاستقرار والقوة والوزن والديناميكا الهوائية، بهدف تطوير تصميم قادر على الطيران رغم حجمه الكبير.

واستخدم الطلاب خلال مراحل التطوير نحو 300 كيلوغرام من الورق و60 كيلوغراماً من الغراء، مع اعتماد تصميم مستوحى من خلايا النحل لتعزيز متانة الهيكل مع الحفاظ على الوزن ضمن الحدود المطلوبة.

وفي المحاولة النهائية التي أُجريت في 25 حزيران الماضي داخل قاعة بولونيا فييري، تمكنت الطائرة من التحليق لمسافة 59 متراً، متجاوزة أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب لتسجيل الرقم القياسي.

ويحطم الإنجاز الرقم القياسي السابق المسجل عام 2013، والذي حققه فريق من جامعة براونشفايغ التقنية في ألمانيا بطائرة ورقية بلغ طولها خمسة أمتار، وطول جناحيها 18 متراً، ووزنها 24 كيلوغراماً.