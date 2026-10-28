باحثون يطورون غرسة دماغية تستخدم التبريد الموضعي لمواجهة نوبات الصرع

برلين-لندن-سانا

طوّر باحثون ألمان وبريطانيون نموذجاً أولياً لغرسة دماغية مصنّعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ والتبريد الموضعي الموجّه، في تقنية تجريبية تستهدف المساهمة في تطوير أساليب جديدة للتعامل مع نوبات الصرع البؤري المقاوم للأدوية.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» أمس الثلاثاء، أن الغرسة طوّرها باحثون من معهد لايبنيز لأبحاث البوليمرات ومركز إلس كرونر فريزينيوس للصحة الرقمية في جامعة دريسدن التقنية بألمانيا، بالتعاون مع باحثين من جامعة شيفيلد البريطانية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «أدفانسد ساينس».

وتجمع الغرسة بين مكونات إلكترونية وهياكل سيليكونية مرنة وقنوات لنقل السوائل، ما يسمح بمراقبة النشاط الكهربائي للدماغ وتطبيق التبريد في منطقة محددة منه، ضمن جهاز واحد مدمج، فيما تتيح وحدة تشغيل مساعدة التحكم في عمليتي التسجيل والتبريد ومراقبتهما.

وأظهرت الاختبارات الأولية، التي شملت محاكاة حاسوبية ونماذج تحاكي الأنسجة، قدرة النظام على توفير تبريد موضعي سريع ومستقر، كما بيّنت تجارب أُجريت على نموذج حيواني للصرع أن الأقطاب الكهربائية المطبوعة ثلاثياً سجلت نشاط قشرة الدماغ بجودة مماثلة لنظام تجاري، فيما أسهم التبريد الموضعي في تثبيط نشاط عصبي شبيه بالنوبات، جرى تحفيزه تجريبياً.

ويأمل الباحثون أن يتيح الجمع بين رصد النشاط الكهربائي والتبريد الموجّه تطوير غرسات قادرة مستقبلاً على الاستجابة للنشاط العصبي غير الطبيعي، إلا أن التقنية لا تزال في المرحلة التجريبية، وتحتاج إلى دراسات إضافية لتقييم سلامتها وفعاليتها قبل اختبارها للاستخدام السريري.