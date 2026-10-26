دراسة يابانية ترصد اختلاف حركة حدقة العين عند الكلام والتفكير بصمت

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون يابانيون أن حدقة العين تستجيب بصورة مختلفة عند التحدث بصوت مرتفع مقارنة بالحديث الداخلي الصامت، في مؤشر قد يساعد على فهم العلاقة بين اللغة الداخلية والجهد الذهني لدى الإنسان.

وذكر موقع «آي ساينس» العلمي أمس الأحد، أن الدراسة نُشرت في مجلة «آي ساينس» العلمية، وشملت 80 طالباً جامعياً، وأجراها باحثون من جامعتي تسوكوبا وريستوميكان في اليابان.

وأظهرت التجارب أن حدقة العين اتسعت باستمرار عندما كان المشاركون يعدّون الأرقام بصوت مرتفع، بينما اختلفت استجابتها أثناء العدّ الصامت؛ إذ تقلصت خلال المهام البسيطة، ولم تسجل تغيراً واضحاً في بعض المهام، واتسعت عندما تطلب العدّ جهداً ذهنياً أكبر، ومع ذلك، ظل اتساع الحدقة أثناء الحديث الداخلي أقل منه أثناء الكلام المسموع.

وأوضح الباحثون أن حجم حدقة العين يُستخدم مؤشراً غير مباشر على مستوى الاستثارة الذهنية، لكنه لا يتيح معرفة الأفكار التي تدور في ذهن الإنسان بصورة مباشرة، وأشاروا إلى أن التجارب اقتصرت على مهام العدّ، لذلك لا يمكن تعميم نتائجها على جميع أشكال الحديث الداخلي والتفكير في الحياة اليومية.

وتسهم هذه النتائج في تعزيز فهم العلاقة بين اللغة الداخلية والعمليات الذهنية، وقد تمهد الطريق أمام دراسات مستقبلية تبحث في تطور الحديث الداخلي لدى الأطفال وعلاقته بالتركيز والأداء الذهني.