تأجيل إصدار نسخة “Switch 2” من لعبة جيمس بوند المرتقبة

كوبنهاغن-سانا

أعلنت شركة “IO Interactive” الدنماركية المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو تأجيل إصدار نسخة جهاز “Nintendo Switch 2” من لعبتها المرتقبة “007 First Light”، إلى موعد لاحق خلال صيف عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الأداء وتقديم تجربة أكثر استقراراً للمستخدمين.

ووفقاً لموقع “IGN” المتخصص في أخبار الألعاب، فإن موعد إطلاق اللعبة على بقية المنصات لن يتأثر، حيث لا تزال الشركة تعتزم طرحها في ال 27 من أيار 2026 على أجهزة “PlayStation 5″ و”box Series X/S” والحاسب الشخصي، رغم تأجيلات سابقة شهدها المشروع.

وتشير المعطيات إلى أن أجهزة “Switch 2” تواجه تحديات تقنية في تشغيل بعض الألعاب الضخمة بكفاءة، ما دفع عدداً من الشركات إلى تأجيل أو إعادة النظر في إطلاق نسخ مخصصة لهذه المنصة.

وكانت اللعبة قد أثارت جدلاً في وقت سابق بسبب متطلبات التشغيل المرتفعة على الحاسب الشخصي، قبل أن تعلن الشركة تعديل هذه المتطلبات، موضحة أن الأمر جاء نتيجة خلل في التواصل الداخلي.

وتقدم لعبة “007 First Light” رؤية جديدة لبدايات شخصية “جيمس بوند”، حيث تظهر النسخة الشابة من الجاسوس الشهير بأسلوب أكثر جرأة، في محاولة لاستقطاب شريحة أوسع من اللاعبين.

ويعكس قرار التأجيل توجهاً متزايداً لدى شركات الألعاب نحو إعطاء الأولوية لجودة المنتج النهائي، بما يتوافق مع تطلعات المستخدمين والتطورات المتسارعة في صناعة الألعاب الرقمية.