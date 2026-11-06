واحة تدمر الأثرية خطوات لاستعادة الحياة الزراعية

لدعم عودة النشاط الزراعي وإحياء واحة تدمر.. مشروع لإعادة تأهيل البنية المائية، يستهدف تأمين مياه الري لنحو 200 هكتار من البساتين في مرحلته الأولى، وصولاً إلى 400 هكتار ضمن المشروع بشكل عام.