واحة تدمر الأثرية خطوات لاستعادة الحياة الزراعية تاريخ النشر: 2026/11/06 6:13 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 6:19 مساءً لدعم عودة النشاط الزراعي وإحياء واحة تدمر.. مشروع لإعادة تأهيل البنية المائية، يستهدف تأمين مياه الري لنحو 200 هكتار من البساتين في مرحلته الأولى، وصولاً إلى 400 هكتار ضمن المشروع بشكل عام. معرض الصناعات السورية “SYRIX Jeddah 2026” ينطلق في جدة صحة القنيطرة تطلق حملة تلقيح للأطفال بعمر السنة في منطقة السويسة بعثة رياضية سورية تضم 15 لاعباً ولاعبة تشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية نحو 211 مليون ليرة تعويضاً لـ8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم أكثر من 1600 مسيّرة.. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البادية السوريةالحياة الزراعيةتدمر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ آخر الأخبار دولي مقتل طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة دولي البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدينة المنورة ومكة المكرمة اقتصاد سوريا المركزي السوري يصدر قراراً ناظماً لسياسات التسعير والعمولات المصرفية