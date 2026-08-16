مصور بريطاني يقطع آلاف الكيلومترات لإنقاذ آخر كشك هاتف عمومي في الخدمة

لندن-سانا

قطع مصور بريطاني آلاف الكيلومترات في محاولة للحفاظ على آخر كشك هاتف عمومي لا يزال متصلاً بشبكة الاتصالات في بريطانيا، بعدما علم أن استمرار استخدامه قد يحول دون إزالته.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أول أمس، أن المصور ويليام أرنولد، 43 عاماً قطع نحو 2736 كيلومتراً ذهاباً وإياباً من كورنوال إلى جزيرة لويس الاسكتلندية، وأمضى أقل من ساعتين داخل كشك الهاتف في منطقة إيناكلايت، أجرى خلالهما 52 مكالمة لأشخاص مختلفين، في محاولة لرفع مستوى استخدامه.

وتستند مبادرة أرنولد إلى قواعد هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية التي تتيح الإبقاء على بعض أكشاك الهاتف العمومية التي لا تزال تؤدي دوراً مهماً للمجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق التي تعاني ضعف تغطية شبكات الهاتف المحمول.

وأوضح أرنولد أن أكشاك الهاتف يمكن أن تشكل وسيلة اتصال مهمة في المناطق النائية، خصوصاً خلال حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن الكشك الذي زاره كان مغلقاً ويحمل لافتة تشير إلى تخصيصه للطوارئ فقط، لكنه تمكن من استخدامه وإجراء المكالمات بواسطة العملات المعدنية، رغم الرياح القوية وتجمع المياه داخله.

وتواجه أكشاك الهاتف العمومية في بريطانيا تراجعاً متواصلاً في استخدامها مع انتشار الهواتف المحمولة، إذ انخفض عدد الهواتف العمومية العاملة إلى نحو 9 آلاف، مقارنة بنحو 20 ألفاً قبل عامين، بينما تخضع عشرات الأكشاك في الجزر الغربية لمراجعة تمهيداً لإزالة عدد منها.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية بعض أكشاك الهاتف القديمة في المناطق النائية، حيث قد تبقى وسيلة اتصال احتياطية ضرورية للسكان والزوار في ظل محدودية تغطية شبكات الهاتف المحمول.